Министр финансов США Скотт Бессент заблокировал попытку "Лукойла" продать активы швейцарской компании Gunvor, назвав её марионеткой Кремля. Это демонстрирует решительный подход к санкционной политике против России.

Политолог, американистка, кандидат исторических наук кандидат исторических наук Александра Филипенко объяснила 24 Каналу, что Бессент быстро обнаруживает обходные схемы через фиктивные компании и оффшорные зоны. Его четкая стратегия заключается в обеспечении реального выполнения санкций без возможности их обхода.

Насколько оперативно США вводят санкции?

Позиция Бессента стала понятной во время слушаний в Конгрессе.

Обратите внимание! США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". К ограничениям входит блокирование имущества и долей этих компаний на территории США, а также санкции распространяются на 31 их дочернюю компанию.

"Очень приятно, что Бессент действует согласно своим словам. Поэтому для меня это было неожиданностью, что они так быстро все это сделают, потому что вообще-то это не характерно для американской политики", – подчеркнула Филипенко.

В отличие от традиционного медленного американского бюрократического процесса, когда дела рассматриваются долго, администрация Трампа действует быстро.

Хотя общей стратегии по Украине пока нет, в вопросе санкций Бессент демонстрирует четкий и оперативный план действий.

Это вызывает дополнительное уважение. Мы понимаем, что если будут введены новые санкции, министр финансов США так же тщательно будет контролировать их выполнение и не допустит фиктивных контрактов, которые только формально выглядят нероссийскими, а на самом деле остаются такими,

– подчеркнула Филипенко.

Что известно о попытках России обойти санкции?