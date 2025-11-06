Как заметил в эфире 24 Канала экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, дела в России идут очень плохо. Это подтверждают даже кремлевские пропагандисты.

Что говорят российские блогеры?

Сейчас происходит очередной резкий разворот. Трамп был для россиян то плохой, то замечательный, теперь он снова плохой. Видно, что пропагандисты злятся, потому что снова говорят о "Буревестниках", угрожают нанести удары по Европе.

Я думаю, что это агония режима. У некоторых блогеров даже появляются сообщения, что надо заканчивать войну, потому что воевать нечем. Когда военные говорят, что все возможности исчерпываются, то тогда даже дети понимают, что надо останавливаться,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Как известно, из 24 отраслей перерабатывающей промышленности – 8 ушли в "минус". Буквально на днях руководитель российского "Ростеха" заявил, что вышел в "ноль", то есть даже у главного концерна России уже нет роста.

К слову, санкций Трампа в отношении нефтяной отрасли охватывают 55% российской нефтедобычи. Всего от 2022 года под ограничения попали 4 компании, которые составляли его основу.

К этому всему накладывают санкции ЕС и удары дальнобойщики дронами, поэтому ситуация для Кремля резко ухудшается.

Что известно о санкциях США против России?