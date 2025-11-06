Як зауважив в ефірі 24 Каналу ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, справи у Росії йдуть дуже погано. Це підтверджують навіть кремлівські пропагандисти.

Що говорять російські блогери?

Зараз відбувається черговий різкий розворот. Трамп був для росіян то поганий, то чудовий, тепер він знову поганий. Видно, що пропагандисти зляться, бо знову говорять про "Буревісники", погрожують завдати ударів по Європі.

Я думаю, що це агонія режиму. У деяких блогерів навіть з'являються повідомлення, що треба закінчувати війну, бо воювати немає чим. Коли військові говорять, що всі можливості вичерпуються, то тоді навіть діти розуміють, що треба зупинятися,

– підкреслив Володимир Огризко.

Як відомо, з 24 галузей переробної промисловості – 8 пішли у "мінус". Буквально днями керівник російського "Ростеху" заявив, що вийшов у "нуль", тобто навіть у головного концерну Росії уже немає зростання.

До слова, санкцій Трампа щодо нафтової галузі охоплюють 55% російського нафтовидобутку. Загалом від 2022 року під обмеження потрапили 4 компанії, які становили його основу.

До цього всього накладають санкції ЄС та удари далекобійники дронами, тому ситуація для Кремля різко погіршується.

Що відомо про санкції США проти Росії?