Приємна несподіванка: політологиня сказала, як США ще посилили санкції проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заблокував спробу "Лукойлу" продати активи швейцарській компанії Gunvor, назвавши її маріонеткою Кремля. Це демонструє рішучий підхід до санкційної політики проти Росії.

Політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко пояснила 24 Каналу, що Бессент швидко виявляє обхідні схеми через фіктивні компанії та офшорні зони. Його чітка стратегія полягає в забезпеченні реального виконання санкцій без можливості їх обходу.

Наскільки оперативно США запроваджують санкції?

Позиція Бессента стала зрозумілою під час слухань у Конгресі.

Зверніть увагу! США ввели санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл". До обмежень входить блокування майна та часток цих компаній на території США, а також санкції поширюються на 31 їхню дочірню компанію.

"Дуже приємно, що Бессент діє згідно зі своїми словами. Тож для мене це було несподіванкою, що вони так швидко все це зроблять, бо взагалі-то це не характерно для американської політики", – підкреслила Філіпенко.

На відміну від традиційного повільного американського бюрократичного процесу, коли справи розглядаються довго, адміністрація Трампа діє швидко.

Хоча загальної стратегії щодо України поки немає, у питанні санкцій Бессент демонструє чіткий та оперативний план дій.

Це викликає додаткову повагу. Ми розуміємо, що якщо будуть запроваджені нові санкції, міністр фінансів США так само ретельно контролюватиме їх виконання та не допустить фіктивних контрактів, які лише формально виглядають неросійськими, а насправді залишаються такими,

– наголосила Філіпенко.

Що відомо про спроби Росії обійти санкції?