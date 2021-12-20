Сатанинское проявление, – Папа Римский осудил домашнее насилие

Папа Римский Франциск резко осудил домашнее насилие. Он заявил, что люди, совершающие такое над женщинами, занимаются чем-то почти сатанинским.

Глава Католической церкви отметил, что количество женщин, которых бьют и над которыми издеваются дома даже их же мужья, очень велико. В то же время они не теряют достоинства.

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Папа Римский также пообщался с мужчиной и 3 женщинами, которые столкнулись с трудностями. Одна из женщин рассказала, что вместе с 4 детьми сбежала из дома из-за насилия.

Для меня это почти сатанинское, поскольку пользуются ситуацией, чтобы напасть на человека, который не может себя защитить, а способен лишь блокировать удары,

– заявил Папа Римский.

По данным полиции Италии, в стране ежедневно случается примерно 90 случаев насилия над женщинами. Из них 62% – само домашнее насилие.

В Украине круглосуточно работает горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Туда можно обратиться по телефону 0-800-500-335 или 116 123.

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Домашнее насилие: последние новости

Структура Организации Объединенных Наций "ООН-женщины" провела опрос в 13 странах. Они определили, что в период пандемии COVID-19 каждая четвертая женщина чувствует себя дома в меньшей безопасности, чем раньше.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире каждая третья женщина в течение жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию. В частности, речь идет об около 736 миллионах человек.

В Украине примерно 900 детей за последний год пострадали от сексуального насилия. Об этом свидетельствуют уголовные дела о нарушении половой свободы и неприкосновенности детей.

В 2020 году в Украине количество лиц, которых осудили за домашнее насилие, выросло в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Всего в течение 2020 года зафиксировали более 210 тысяч обращений по насилию.

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