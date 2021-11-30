Динамика таких преступлений в Украине за последние годы стабильно растет на треть от каждого предыдущего периода. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Игорь Мустеца.
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Значительная часть таких преступлений остаются скрытыми. Причины этого: личность обидчика, беспомощность детей из-за возраста и зависимость от взрослого, шантаж, а иногда и навязчивое чувство вины ребенка,
– сказал Мустеца.
Больше всего, по его словам, такие преступления совершают люди из ближайшего окружения ребенка, которые бы на самом деле должны были его защищать. Мустеца подчеркнул, что тема защиты детей очень важна и актуальна для всех областей Украины.
Случаи сексуального насилия над детьми
- На Хмельнитчине задержали отца-садиста, который долго издевался над своими детьми. Он регулярно насиловал дочь, избивал сына и заставлял несовершеннолетних употреблять наркотики.
- На Житомирщине задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 12-летней дочери. Есть подозрение, что он насиловал ребенка в течение года.
- В Одессе отчим имел половую связь с 7-летней падчерицей, когда ее мать была на работе. Это продолжалось, пока девочка не рассказала обо всем бабушке.
Как рассказать детям о сексуальном насилии
- Как рассказывала эксперт Тиа Ким, в 90% случаев сексуального насилия над детьми преступником является тот, кого ребенок и его семья достаточно хорошо знают. Поэтому, по ее словам, так важно постоянно говорить с ребенком на такие темы.
- Разговоры следует вести с детства. В 2–3 года можно объяснить некоторые основные понятия о конфиденциальности и согласии в довольно естественный способ.
- С очень маленькими детьми можно начать с определения частей их тела, используя анатомически правильные названия. Такие разговоры надо включать в обычные ежедневные процедуры.
- С взрослением ребенка, надо постоянно совершенствовать эти разговоры, добавляя нюансы и детали.