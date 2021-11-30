Динаміка таких злочинів в Україні за останні роки стабільно зростає на третину від кожного попереднього періоду. Про це заявив заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца.

До теми Під Дніпром чоловік 5 років ґвалтував своїх 3 дітей

Значна частина таких злочинів залишаються прихованими. Причини цього: особа кривдника, безпорадність дітей через вік та залежність від дорослого, шантаж, а іноді й нав’язливе почуття провини дитини,

– сказав Мустеца.

Найбільше, за його словами, такі злочини вчиняють люди з найближчого оточення дитини, які б насправді мали її захищати. Мустеца наголосив, що тема захисту дітей дуже важлива і актуальна для всіх областей України.

Випадки сексуального насильства над дітьми

На Хмельниччині затримали батька-садиста, який довго знущався зі своїх дітей. Він регулярно ґвалтував доньку, бив сина та змушував неповнолітніх вживати наркотики.

На Житомирщині затримали 44-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної доньки. Є підозра, що він ґвалтував дитину впродовж року.

В Одесі вітчим мав статевий зв'язок з 7-річною падчеркою, коли її мати була на роботі. Це тривало поки дівчинка не розповіла про все бабусі.

Як розповісти дітям про сексуальне насильство