Динаміка таких злочинів в Україні за останні роки стабільно зростає на третину від кожного попереднього періоду. Про це заявив заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца.
До теми Під Дніпром чоловік 5 років ґвалтував своїх 3 дітей
Значна частина таких злочинів залишаються прихованими. Причини цього: особа кривдника, безпорадність дітей через вік та залежність від дорослого, шантаж, а іноді й нав’язливе почуття провини дитини,
– сказав Мустеца.
Найбільше, за його словами, такі злочини вчиняють люди з найближчого оточення дитини, які б насправді мали її захищати. Мустеца наголосив, що тема захисту дітей дуже важлива і актуальна для всіх областей України.
Випадки сексуального насильства над дітьми
- На Хмельниччині затримали батька-садиста, який довго знущався зі своїх дітей. Він регулярно ґвалтував доньку, бив сина та змушував неповнолітніх вживати наркотики.
- На Житомирщині затримали 44-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної доньки. Є підозра, що він ґвалтував дитину впродовж року.
- В Одесі вітчим мав статевий зв'язок з 7-річною падчеркою, коли її мати була на роботі. Це тривало поки дівчинка не розповіла про все бабусі.
Як розповісти дітям про сексуальне насильство
- Як розповідала експертка Тіа Кім, у 90% випадків сексуального насильства над дітьми злочинцем є той, кого дитина та її сім'я досить добре знають. Тому, за її словами, так важливо постійно говорити з дитиною на такі теми.
- Розмови слід вести змалку. У 2 – 3 роки можна пояснити деякі основні поняття про конфіденційність та згоду в досить природний спосіб.
- З дуже маленькими дітьми можна почати з визначення частин їхнього тіла, використовуючи анатомічно правильні назви. Такі розмови треба включати у звичайні щоденні процедури.
- З дорослішанням дитини, треба постійно вдосконалювати ці розмови, додаючи нюансів та деталей.