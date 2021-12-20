Сатанинський прояв, – Папа Римський засудив домашнє насильство
Джерело:The Guardian
Папа Римський Франциск різко засудив домашнє насильство. Він заявив, що особи, які вчиняють таке над жінками, займаються чимось майже сатанинським.
Глава Католицької церкви зауважив, що кількість жінок, яких б'ють і над якими знущаються вдома навіть їхні ж чоловіки, дуже велика. Водночас вони не втрачають гідності.
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Папа Римський також поспілкувався з чоловіком та 3 жінками, які зіштовхнулися з труднощами. Одна з жінок розповіла, що разом з 4 дітьми втекла з будинку через насильство.
Для мене це майже сатанинське, оскільки користуються ситуацією, щоб напасти на людину, яка не може себе захистити, а здатна лише заблокувати удари,
— заявив Папа Римський.
За даними поліції Італії, у країні щодня трапляється приблизно 90 випадків насильства над жінками. З них 62% — саме домашнє насильство.Зверніть увагу! В Україні цілодобово працює гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Туди можна звернутися за телефоном 0-800-500-335 або 116 123.
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Домашнє насильство: останні новини
- Структура Організації Об'єднаних Націй "ООН-жінки" провела опитування у 13 країнах. Вони визначили, що в період пандемії COVID-19 кожна четверта жінка почувається вдома у меншій безпеці, аніж раніше.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у всьому світі кожна третя жінка впродовж життя зазнавала фізичного або сексуального насильства. Зокрема, мовиться про близько 736 мільйонів осіб.
- В Україні приблизно 900 дітей за останній рік постраждали від сексуального насильства. Про це свідчать кримінальні справи щодо порушення статевої свободи та недоторканості дітей.
- У 2020 році в Україні кількість осіб, яких засудили за домашнє насильство, зросла в 4 рази у порівнянні з 2019 роком. Загалом впродовж 2020 року зафіксували понад 210 тисяч звернень щодо насильства.
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