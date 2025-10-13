Европейский парламент 9 октября принял резолюцию, в которой призвал ЕС дать "совместный ответ" на новые нарушения воздушного пространства самолетами России. В частности, говорится о сбивании таких целей.

Однако это больше декларативный и политический документ. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа.

"Посмотрим наоборот. Представим резолюцию, которая говорит, что нельзя или не нужно сбивать российские дроны, которые летят над Европой. Это показывает, насколько это декларативно, чисто политически, даже абсурдно", – считает он.

Российские активы для Украины

Также Европарламент призвал использовать все замороженные российские активы для Украины. Петр Кульпа отметил, что нет сомнений, что эти деньги принадлежат Киеву. Ведь Россия нарушила международное право, поэтому средства должны идти на восстановление нашего государства. Однако США блокируют такое решение.

Россия перевела свою систему, резерв на юань. У России нет доллара. Те средства в ЕС – это единственные деньги, которые могут создать россиянам возможность выйти из китайской ловушки. Потому что сейчас Москва сидит в кармане Китая. США это не нравится по многим причинам. Штаты хотели бы, чтобы Россия отрезалась от КНР так сильно, как это возможно,

– сказал политик.

Резолюция Европарламента: что известно?