Однако это больше декларативный и политический документ. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа.
"Посмотрим наоборот. Представим резолюцию, которая говорит, что нельзя или не нужно сбивать российские дроны, которые летят над Европой. Это показывает, насколько это декларативно, чисто политически, даже абсурдно", – считает он.
Российские активы для Украины
Также Европарламент призвал использовать все замороженные российские активы для Украины. Петр Кульпа отметил, что нет сомнений, что эти деньги принадлежат Киеву. Ведь Россия нарушила международное право, поэтому средства должны идти на восстановление нашего государства. Однако США блокируют такое решение.
Россия перевела свою систему, резерв на юань. У России нет доллара. Те средства в ЕС – это единственные деньги, которые могут создать россиянам возможность выйти из китайской ловушки. Потому что сейчас Москва сидит в кармане Китая. США это не нравится по многим причинам. Штаты хотели бы, чтобы Россия отрезалась от КНР так сильно, как это возможно,
– сказал политик.
Резолюция Европарламента: что известно?
Европарламент принял резолюцию о нарушениях воздушного пространства. За принятие резолюции, которая поддерживает инициативу создания "Стены дронов" и призывает к углублению сотрудничества с Украиной в сфере защиты воздушного пространства, проголосовали 469 депутатов Европарламента. Против выступили – 97, еще 38 – воздержались.
В документе резко осуждаются "безрассудные и эскалационные действия" России, в частности, нарушение воздушного пространства государств-членов ЕС и НАТО – Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Авторы резолюции отмечают, что применение беспилотников является составляющей гибридной войны, которую ведет Россия против Запада.
Авторы резолюции призвали Евросовет и Еврокомиссию сформировать многоуровневую систему реагирования на угрозы в воздушном, морском, наземном и киберпространстве, которая будет отвечать масштабам и интенсивности действий России, которые направлены против ЕС.