Однак це більше декларативний та політичний документ. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа.

"Подивимося навпаки. Уявимо резолюцію, яка говорить, що не можна або не потрібно збивати російські дрони, які летять над Європою. Це показує, наскільки це декларативно, чисто політично, навіть абсурдно", – вважає він.

Російські активи для України

Також Європарламент закликав використати всі заморожені російські активи для України. Пьотр Кульпа зазначив, що немає сумнівів, що ці гроші належать Києву. Адже Росія порушила міжнародне право, тому кошти повинні йти на відновлення нашої держави. Однак США блокують таке рішення.

Росія перевела свою систему, резерв на юань. У Росії немає долара. Ті кошти в ЄС – це єдині гроші, які можуть створити росіянам можливість вийти з китайської пастки. Тому що зараз Москва сидить у кишені Китаю. США це не подобається з багатьох причин. Штати хотіли б, щоб Росія відрізалась від КНР так сильно, як це можливо,

– сказав політик.

Резолюція Європарламенту: що відомо?