В воскресенье, 7 сентября, во Львове и Львовской области зафиксировали временный сбой в работе экстренной медицинской линии 103. Местных жителей призвали звонить по резервным номерам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Что известно о сбое линии 103?

Из-за технического сбоя доступ к линии 103 был временно ограничен.

В это время жителям Львова и области предлагали обращаться за медицинской помощью через самообращение – по определенным адресам дежурят бригады экстренной медицинской помощи (ЭМП).

Также в Центре экстренной медицинской помощи опубликовали резервные номера, по которым можно получить консультацию или вызвать бригаду.

Отмечалось, что специалисты уже работают над устранением проблемы, а о полном восстановлении работы линии 103 представители Центра сообщат дополнительно.

Уже около 15:00 стало известно, что линия 103 возобновила свою работу в полном объеме и теперь функционирует в штатном режиме.

Куда можно обратиться за медицинской помощью / Фото: ЛОЦЭМП МК

Важно! Экстренную медицинскую помощь теперь можно вызвать не только по телефону, но и сообщением в WhatsApp, Signal или Viber по номерам +38 063 838 64 03 и +38 068 299 68 87.

Напомним, что для вызова скорой помощи необходимо указать адрес или ориентир, фамилия и имя пострадавшего (если известно), контактный номер, что произошло и когда, количество пациентов, их возраст и пол. Важно сообщить, есть ли у пострадавшего дыхание, находится ли он в сознании и как реагирует, а также описать основные жалобы.

