Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Что известно о сбое линии 103?
Из-за технического сбоя доступ к линии 103 был временно ограничен.
В это время жителям Львова и области предлагали обращаться за медицинской помощью через самообращение – по определенным адресам дежурят бригады экстренной медицинской помощи (ЭМП).
Также в Центре экстренной медицинской помощи опубликовали резервные номера, по которым можно получить консультацию или вызвать бригаду.
Отмечалось, что специалисты уже работают над устранением проблемы, а о полном восстановлении работы линии 103 представители Центра сообщат дополнительно.
Уже около 15:00 стало известно, что линия 103 возобновила свою работу в полном объеме и теперь функционирует в штатном режиме.
Куда можно обратиться за медицинской помощью / Фото: ЛОЦЭМП МК
Важно! Экстренную медицинскую помощь теперь можно вызвать не только по телефону, но и сообщением в WhatsApp, Signal или Viber по номерам +38 063 838 64 03 и +38 068 299 68 87.
Напомним, что для вызова скорой помощи необходимо указать адрес или ориентир, фамилия и имя пострадавшего (если известно), контактный номер, что произошло и когда, количество пациентов, их возраст и пол. Важно сообщить, есть ли у пострадавшего дыхание, находится ли он в сознании и как реагирует, а также описать основные жалобы.
События во Львове и области: последние новости
- Недавно контрразведка СБУ разоблачила несовершеннолетних российских агентов, которые планировали теракт во Львове. Их задержали с поличным во время закладки взрывного устройства под автомобиль воина Сил обороны.
- Во Львове зафиксировали редкий случай инфекции. Врачи подтвердили у десятилетнего ребенка дифилоботриоз – заболевание вызывает широкий лентец.
- 5 сентября сообщалось, что на Львовщине якобы упал легкомоторный самолет. Впоследствии оказалось, что это была аварийная посадка, а инцидент произошел вблизи села Волоща Дрогобычского района.