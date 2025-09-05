Инцидент произошел вблизи села Волоща Дрогобычского района. В сети публикуют видео оттуда, передает 24 Канал.

Что известно об аварийном приземлении самолета?

По данным ГСЧС, аварийную посадку совершил легкомоторный самолет "SU-31".

Он летел по маршруту "Львов – Словакия", но из-за неисправности двигателя ему пришлось приземлиться.

Самолет совершил аварийную посадку на Львовщине: смотрите видео

Плановый полет совершал гражданин Австралии 1984 года рождения.

Как рассказали в Суспильном, к счастью, самолет не загорелся, а пилот не нуждался в помощи врачей.

