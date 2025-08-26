Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Россия вербует африканских женщин к производству оружия, которое используют против Украины
Что известно о посадке самолета Лондон – Пекин в России?
Утром 26 августа самолет Air China рейса Лондон – Пекин экстренно приземлился на запасной аэродром в Нижневартовске, Россия. Экипаж подал сигнал тревоги из-за неисправности одного из двигателей.
На борту самолета находилось 250 пассажиров, среди которых 20 детей, и 15 членов экипажа.
Китайский самолет приземлился в России: смотрите видео
СМИ пишут, что от авиакомпании не поступало запросов о предоставлении воды и пищи пассажирам. Поэтому туристы вынуждены есть китайскую и британскую еду, оставшуюся на борту. Двери лайнера Boeing 777 были закрыты, трап к самолету не подавали. К счастью, самолете кондиционеры и туалеты в самолете работали.
Только после 5 часов ожидания пассажиров выпустили из самолета и разместили в международном терминале. Их планируют накормить российской едой.
Что интересно: после внепланового приземления самолета рядовые сотрудники аэропорта не могут достучаться до руководителей. Все руководство ушло в терминал, куда совершил посадку самолет, и крутится вокруг него. СМИ замечают, что это, наверное, один из самых интересных дней в истории аэропорта.
Предварительно, запасной самолет авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон – Пекин около 16:00.
Проблемы с российской авиацией из-за войны
24 августа Эстонии самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, был вынужден экстренно сесть в Таллинне. Петербургский аэропорт закрыли из-за атаки беспилотников.
Проблемы с авиацией были в России и за день до этого. 23 августа из-за атаки дронов задерживались или даже были отменены ряд рейсов в московских и петербургских аэропортах. Только в одном аэропорту "Пулково" на вылет "застряли" 29 рейсов, включая международные направления – Баку, Ереван, Батуми и тому подобное. Зато прилет отложили для 30 самолетов.
Самый большой коллапс в истории авиации России состоялся в июле 2025 года. З 5 по 7 июля в России было отменено 485 авиарейсов, еще 1 900 – задержано, пассажиры ночевали на полах аэропортов. Эта ситуация привела к отставке министра транспорта Романа Старовойта, которого вскоре нашли мертвым.