Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Однако в Росавиации уже заявили – сейчас все работает "в штатном режиме".

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Что происходит в аэропортах

На третий день транспортного коллапса в России более 7 тысяч пассажиров до сих пор не могут вылететь из Петербурга.

В местном аэропорту "Пулково" задержано более 100 рейсов – от 2 до 6 часов, еще около 30 отменены.

Люди спят на полу аэропорта: смотрите видео

В Москве также проблемы – в "Шереметьево" люди спят прямо на полу. Сейчас задержаны по меньшей мере 67 рейсов. Причиной называют угрозу беспилотников, ночью в области сбили 8 дронов.

Несмотря на коллапс, в Росавиации заявили, что все аэропорты страны теперь работают штатно, принимают и отправляют рейсы. "Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне", – убеждают в организации.

Коллапс в московском аэропорту: смотрите видео

Не обошлось и без конфликтов – в "Пулково" пассажиры бунтуют против платного места для курения. Пришлось вызывать группу быстрого реагирования.

В аэропорту говорят, что не могут сделать "курилку" бесплатной даже временно, иначе там начнется давка. Система вентиляции якобы рассчитана только на 6 человек.

Люди требуют бесплатной "курилки": смотрите видео

К слову, всего оформлено 43 000 вынужденных возвратов билетов, в отелях разместили 94 000 человек, а сумма предоставленных ваучеров на напитки и питание составляет 354 000 рублей.

Напомним, 7 июля стало известно об отставке российского министра транспорта Романа Старовойта, однако причины увольнения официально не объявляли. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликовали на сайте Кремля.