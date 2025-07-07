Соответствующий приказ уже подписал российский диктатор. Документ опубликовали на сайте Кремля, передает 24 Канал.

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Что известно об увольнении

Причины отставки Старовойта пока официально не объясняют. Однако российские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают – транспортный коллапс не причастен, ведь смену министра транспорта якобы готовили несколько месяцев.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост считают нынешнего заместителя министра, бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Интересно, что Старовойт занимал должность главы Минтранса России с мая 2024 года, а до этого, с октября 2018 года, он возглавлял Курскую область. На посту главы региона его сменил Алексей Смирнов, которого в апреле 2025 года арестовали по делу об "откатах" при строительстве укреплений на границе с Украиной.

К слову, по данным Росавиации, в период 5 – 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1 900 рейсов.

В результате оформлено 43 000 вынужденных возвратов билетов, в гостиницах разместили 94 000 человек, а сумма предоставленных ваучеров на напитки и питание составила 354 000 рублей.