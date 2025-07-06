Угрозу применения дронов 6 июля объявляли также в Москве и Нижнем Новгороде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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В России проблемы с движением общественного транспорта

Как пишут российские СМИ, из Санкт-Петербурга в Москву сейчас нельзя добраться ни железнодорожным транспортом, ни самолетом. Люди не могли купить билеты на поезда, ведь их распродали так быстро, что даже пришлось увеличивать количество вагонов.

Билеты также массово скупили на автобусные рейсы на несколько дней вперед. До утра нет билетов и на электрички. Поэтому, из одного города в другой в этот вечер россияне могут добраться только на "попутке" или такси за очень большую стоимость поездки.

В Росавиации отметили, что рейсы самолетов задержали или отменили из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения коснулись 287 рейсов в главных аэропортах России. В московском Шереметьево отменен 171 рейс, в питерском Пулково – 90, в Стригино (Нижний Новгород) – 26.

Также временно не обслуживают рейсы в Иваново, Калуге, Пскове и Тамбове. Ограничения применили для обеспечения безопасности полетов. В России опасаются возможной повторной атаки дронами. В аэропорту в Москвы и Санкт-Петербурга вечером останавливали движение из-за атаки по меньшей мере 8 БПЛА, которые якобы сбила российская ПВО.