Загрозу застосування дронів 6 липня оголошували також у Москві та Нижньому Новгороді. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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У Росії проблеми з рухом громадського транспорту

Як пишуть російські ЗМІ, із Санкт-Петербурга до Москви нині не можна дістатися ні залізничним транспортом, ні літаком. Люди не могли купити квитки на потяги, адже їх розпродали так швидко, що навіть довелося збільшувати кількість вагонів.

Квитки також масово скупили на автобусні рейси на кілька днів вперед. До ранку немає квитків і на електрички. Відтак, з одного міста до іншого цього вечора росіяни можуть дістатися тільки на "попутці" або таксі за дуже велику вартість поїздки.

У Росавіації зазначили, що рейси літаків затримали чи скасували через загрозу атаки безпілотників. Обмеження торкнулися 287 рейсів у головних аеропортах Росії. У московському Шереметьєво скасовано 171 рейс, у пітерському Пулково – 90, у Стригіно (Нижній Новгород) – 26.

Також тимчасово не обслуговують рейси в Іваново, Калузі, Пскові та Тамбові. Обмеження застосували для забезпечення безпеки польотів. У Росії побоюються можливої повторної атаки дронами. В аеропорту в Москви та Санкт-Петербурга ввечері зупиняли рух через атаку щонайменше 8 БпЛА, які начебто збила російська ППО.