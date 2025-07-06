В аэропортах ввели ограничения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Москва оказалась под атакой БпЛА

Мэр Москвы Собянин заявил о сбитии 6 БпЛА, летевших на Москву. В то же время губернатор Киришского района Ленинградской области сообщил о сбитии 2 дронов.

В Росавиации заявили, что работу прекратили 5 аэропортов. Впрочем, там добавили, что "авиатранспортная система справляется с вмешательством в ее работу извне".

"Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов очень важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по напиткам, питания и гостиниц для пассажиров этих рейсов", – отметили в ведомстве.

Напомним, ночью 6 июля беспилотники атаковали российскую Калугу и Новороссийск, вызвав взрывы. В Новороссийске, где базируется Черноморский флот, сообщали об атаке безэкипажными катерами и БпЛА.