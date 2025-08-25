25 августа 2023 года в небе над Сингурами Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате авиакатастрофы трагически погибли три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков, известный как "Джус".

Все трое были частью легендарной 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева", которая обороняла украинскую столицу. Название "Призрак Киева" бригада получила благодаря городской легенды о пилоте-асе, который оборонял украинскую столицу и в первые 30 часов российского вторжения уничтожил 6 вражеских самолетов над Киевом.

Ко второй годовщине трагедии 24 Канал собрал воспоминания о трех пилотах, которые грезили украинским небом. Больше о том, какими людьми они были, и о следе, который оставили в сердцах близких – читайте далее в материале.

"Еще немножко, Маечка": как Вячеслав Минка готовил защитников неба

Летчик Вячеслав Минка еще в 1994 году уволился из рядов Вооруженных Сил и ушел на пенсию. Впрочем, как только государство нуждалось в его помощи, он всегда становился на его защиту. Вячеслав принимал активное участие в Революции Достоинства, останавливал группы "титушек", которые хотели заехать в Борисполь. А в 2015 году, когда Россия начала войну, и в 2022, когда решила ее масштабировать, он не колеблясь снова сел за штурвал самолета.

На момент полномасштабного вторжения Вячеславу было 62 года, он прошел не одну экспертизу, чтобы доказать, что способен управлять самолетом. И не только выполнял боевые задачи, но и учил молодых пилотов, потому что хотел, чтобы они могли защитить украинское небо. Коллеги Вячеслава из 40-й бригады тактической авиации отзывались о нем, как о замечательном учителе.

26 февраля 2022 года в Васильков Киевской области, где базировалась бригада, пробрались российские ДРГ. Как рассказала подруга семьи Наталья, Вячеслав сразу поехал на помощь. Он даже не успел переодеться. Бросил рюкзак и в чем был – помогал отбивать прорвавшихся в город россиян.

Майя, жена Славы, очень настаивала, чтобы Славик оставил полеты, потому что тяжело, потому что уставший, потому что уже здоровье не то. Он говорил: "Маечка, еще немножко, вот до весны. Еще надо ребят подучить", – рассказала подруга семьи Наталья.



Близкие пришли почтить память Вячеслава на Аллее славы / Фото предоставлено 24 Каналу

С семьей Минкив Наталья познакомилась еще в 1984 году. Вместе с женой Вячеслава, Майей, они работали. Впрочем, когда Майя ушла в декретный отпуск, связь оборвалась. Через несколько лет семья Натальи заехала в новую квартиру, и, удивительное совпадение, – соседями в квартире напротив оказалась семья Минкив. С тех пор они очень близко дружили семьями, сейчас и их дети дружат.

Славик был верным другом, бескорыстным. Для него очень важной была семья, друзья. Их было немного, мы были одними из самых близких. И, может, это банально звучит, но он действительно был настоящим пилотом,

– сказала Наталья.

Она вспомнила их последнюю встречу, Вячеслав заехал к ним домой. Тогда дочь Натальи, собиравшая почтовые марки, посвященные различным событиям войны, рассказала, что планирует сделать из них коллаж, с которым они будут встречать Вячеслава с победой. Он тогда очень обрадовался. Дочь доделала этот коллаж, но вручила его уже жене Вячеслава, когда он погиб.



Коллаж из марок, который дочь Натальи делала для Вячеслава / Фото предоставлено 24 Каналу

"Забыть его невозможно": история Сергея Проказина, который 24 года посвятил авиации

Сергей Проказин посвятил авиации 24 года жизни. Сам он был из семьи летчиков, поэтому с детства готовился пополнить их ряды, как и старший сын Сергея, который тоже стал летчиком. Сергей был штурманом и заместителем командира эскадрильи в составе 40-й бригады.

"Штурманы учитывают все до секунд, до капли топлива. Не только для себя, а для всех летчиков на все боевые задачи. Также это постоянные вылеты. Например, когда основной состав летел на какие-то задачи, то он поднимался выше всех, чтобы прикрыть основную команду", – рассказала о работе Сергея его жена Галина.



Летчик и штурман Сергей Проказин / Фото предоставлено 24 Каналу

Галина и Сергей познакомились во время парашютных прыжков. Галина, тоже из семьи летчиков, была военной и работала в части в Миргороде, куда впоследствии перевелся Сергей. Так понемногу у них начались отношения, впоследствии они поженились и воспитывали двух сыновей.

Жена вспоминает, что Сергей был очень веселым, компанейским и трудолюбивым человеком. Был перерыв в службе, когда он хватался за разную работу, потому что ему все было интересно – и строительство, и выращивание растений.

Сергей был позитивный, на подъеме, который всегда подбодрит, все для тебя заработает. Он любил дарить заботу, позитив и любовь – всего себя. Такой яркий был, что забыть его невозможно,

– поделилась Галина.



Семья Проказиных / Фото предоставлено 24 Каналу

26 августа 2023 года Сергей должен был вернуться со старшим сыном из командировки. У них с Галиной должна была быть годовщина свадьбы, планировали праздник. В полдень 25 августа Галина с Сергеем еще обсуждали свои дела, а уже через 2 часа ей позвонил кум Андрей и рассказал о трагической гибели Сергея.

Боролся с советчиной и "выбивал" F-16: кем был пилот Андрей Пильщиков

Андрей Пильщиков с псевдо "Джус" с детства грезил самолетами и настойчиво шел к своей цели. Именно "Джус" был на фотографии, разлетевшейся в соцсетях, как фотография "призрака Киева". Хотя сам Андрей неоднократно подчеркивал, что "призрак" – это вся 40-я бригада тактической авиации.

"Джус" был среди тех пилотов, что активно боролись с советчиной в авиации, но неоднократно сталкивался с сопротивлением относительно изменений, поэтому в 2021 году покинул службу. Однако в 2022 году без колебаний вернулся и лоббировал предоставление Украине западных истребителей и другого современного вооружения.



"Джус" во время полета / Фейсбук Лилии Аверьяновой

В июне 2022 года Андрей и другой летчик – Алексей Месь с псевдо "Мунфиш" – вместе с украинской делегацией посетили США, где лоббировали предоставление Украине F-16.

Там они встретились с сенаторами, нашли с ними общий язык и наконец сдвинули вопрос предоставления Украине американских истребителей с мертвой точки. Но даже после этого Андрей постоянно держал руку на пульсе относительно предоставления F-16. Правда, увидеть их в украинском небе "Джус" не успел. О прибытии первых F-16 в Украину официально сообщили 4 августа 2024 года.

Лилия Аверьянова, мама "Джуса", попросила бывшего тогда командующего Воздушных сил Николая Олещука взять ее в первый самолет F-16, чтобы совершить круг в небе Украины. В годовщину гибели Андрея Николай Олещук разрешил Лилии побыть в кабине истребителя, за предоставление которых так боролся ее сын.



Лилия в кабине F-16 / Фейсбук Воздушных сил

О сыне Лилия говорит, что его предназначение – быть спасателем, и не один случай в жизни Андрея доказал это. Еще в школе он спас щенка, который нашел в снежном сугробе в парке. Под курткой принес домой этого щенка, который от тепла Андрея начал оттаивать. Впоследствии щенка забрал к себе его одноклассник, и каждый раз когда Андрей приближался к подъезду, собака сломя голову бежала к двери и радостно встречала.

Однажды в Чугуеве, где "Джус" еще школьником наблюдал полеты курсантов, он помогал тушить пожар. Вероятно, кто-то бросил окурок в траву, и Андрей увидел, как огонь быстро распространяется в сторону созревшего пшеничного поля. Частично потушил сам, но не успевал, выбежал на стоянку воинской части, остановил какого-то офицера и они вдвоем быстро нашли пожарных аэродрома, которые потушили огонь. Уже через пару дней пшеничное поле скосили, и урожай удалось спасти.

Второй раз горела трава возле леса, где была дача семьи. Андрей успел сбить огонь и не дал ему сжечь лес. В обоих случаях я видела те оплавленные шнурки на берцах, продымленная одежда в саже, но Андрей был молодец – он сделал то, что должен был сделать,

– рассказала Лилия.



Курсант Андрей Пильщиков / Фейсбук Лилии Аверьяновой

Однажды зимой, недалеко от их дома в Харькове, был пожар в музее-квартире Гризодубовых. Горел верхний этаж, но вода во время тушения пожара добралась до музея. Андрей помог спасти авиационные модели и много книг. Затем те модели с запахом дыма перекочевали на хранение в их квартиру. Некоторые из них парень восстановил самостоятельно и после ремонта в музее вернул в экспозицию.

В школу Андрей ходил в военной форме, с набором снаряжения для экстренных случаев. Все знали, что в его карманах был мультитул и небольшая аптечка. Он всегда уделял большое внимание первой помощи. Эта готовность к спасению была у него всегда, рассказала Лилия, и очень пригодилась во время войны.

Что известно о расследовании гибели трех пилотов?

По факту авиакатастрофы 25 августа 2023 года ГБР открыло уголовное производство. Правоохранители должны проверить, были ли самолеты в исправном состоянии и были ли соблюдены правила подготовки к полетам. Однако через 2 года после трагедии результаты расследования до сих пор неизвестны.

Последствия авиакатастрофы над Сингурами на Житомирщине / Фото ГБР, "Радио Свобода"

Сейчас известно, что самолеты столкнулись во время выполнения боевого задания в небе над селом Сингуры на Житомирщине. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что столкновение L-39 произошло фактически на самом старте. Самолеты упали на огородах людей. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Мама "Джуса" Лилия Аверьянова активно следит за ходом расследования, насколько это возможно. Она рассказала, что недавно привлекла адвоката, который имеет право работать с соответствующей документацией по авиакатастрофе. Поэтому Лилию должны наконец привлечь к следствию как потерпевшую сторону. Вместе они работают над этим.

Каждый день Вячеслав, Сергей и Андрей проявляли большое мужество, выбирая служить, защищать и подниматься в небо в самые опасные моменты. Прошло два года с тех пор как их нет рядом, но остался опыт, который они успели передать другим, достоинство, которое невозможно отрицать, и имена, которые мы должны помнить.