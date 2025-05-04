Он часто говорил: "Давай об этом не думать, мне всегда везет", а она очень хотела в это верить. Даже в самом страшном сне сложно представить, что через несколько часов ты получишь известие, что любви твоей жизни больше нет в живых, хоть еще казалось недавно его рука держала твою. К сожалению, Юлии Месь пришлось столкнуться с такой жестокой реальностью.

26 августа 2024 года во время воздушного боя погиб пилот ВСУ Алексей Месь с позывным Мунфиш. Он был за штурвалом истребителя F-16 во время массированной атаки россиян. Его жена с болью вспоминает последнюю вечернюю прогулку с мужем.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Юлия Месь поделилась с 24 Каналом своей трагедией и болью утраты. Женщине важно, чтобы память о ее муже жила всегда, ведь он был достоин звания Героя Украины не только посмертно, но и при жизни.

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От юношеского увлечения до искренней любви

История любви Юлии и Алексея началась еще в школе. Они познакомились в 2011 году в Малой академии наук во время защиты научных работ на секции физики. Оба из города Шепетовка Хмельницкой области.

Он был активным в своей школе, а я в своей. Мы постоянно пересекались. Во время защиты научных работ мы были в одной секции. Алексей там был самым умным. Он "валил" всех вопросами и меня тоже. Помню, тогда занял первое место,

– рассказала Юлия.

В пределах одного города будущая пара виделась часто, но с 9 июня 2011 года официально начался отсчет их отношений. Именно тогда они пошли на первое свидание.

Их история развивалась очень мило, по-юношески. Они много гуляли и говорили. Однако в это время у Алексея начинался новый этап жизни. Он готовился к поступлению в университет, а Юлия переходила в 11 класс.



Юлия и Алексей в начале отношений / Фото из семейного архива

"Тогда он принимал важное решение в своей жизни. Я знала, что его мечтой было поступить в КПИ им. Игоря Сикорского на атомную энергетику. Учитывая то, что Алексей был умным, он поступил туда на бюджет. Но потом судьба сложилась таким образом, что он решил попробовать себя и поступить в Харьковский национальный университет Воздушных Сил", – вспомнила Юлия.

После нескольких этапов отбора Алексей поступил в Харьков. Для его будущей жены это стало немного шоком, потому что после длительного времени вместе их ждала долгая разлука.

Во время обучения у ребят забирали телефоны на неделю и выдавали только на выходные, чтобы ничего их не отвлекало. Поэтому, когда была возможность, влюбленные все время общались.

Телефон на выходных абсолютно был посвящен разговорам с Алексеем. Я могла 2 – 3 часа ходить по парку и просто разговаривать с ним. Он рассказывал, что у него произошло за неделю, а я – что у меня,

– отметила Юлия.

Она после окончания школы хотела быть ближе к любимому, но судьба распорядилась иначе. Юлия поступила в Киев. Виделась молодая пара не часто, только во время каникул или выходных.

"Когда уже была студенткой, то в октябре 2012 года я первый раз поехала к Алексею в Харьков. Друзья шутили, что я в Харькове провела больше своих выходных, чем в Киеве, потому что постоянно старалась ездить к нему", – сказала она.

"Кто тебя заставил?": как Алексей сделал Юлии предложение руки и сердца

В мае 2016 года Алексей окончил обучение в Харькове. Юлия тогда оканчивала 4 курс бакалавриата и поступала на магистратуру. У обоих было много дел.

Алексей приехал к Юлии в Киев, они пошли гулять. Она вспомнила, что было заметно, какой он был напряженный.

"На самом деле мне очень трудно делать сюрпризы, потому что я всегда все угадываю, но ему как-то удалось в тот день завести меня немного в ступор. Он сказал, что хочет мне кое-что рассказать, но это может изменить нашу жизнь. Я очень себя накрутила, пыталась выпытать, что произошло", – рассказала Юлия.



Молодая пара на прогулке / Фото из семейного архива

Они гуляли по Мариинскому парку. Алексей искал какое-то особенное место, а когда нашел, то достал кольцо и сделал ей предложение.

Это был очень особенный момент для обоих. Казалось, что не существовало никого. Я сказала ему "да", а следующее, что его спросила я: "Кто тебя заставил?",

– улыбнулась женщина.

После счастливого момента они купили что-то вкусное и поехали в общежитие праздновать вместе с подругами Юлии.

Бракосочетание накануне долгой разлуки

Пара не думала делать свадьбу слишком быстро, планировали отпраздновать через год. Начали жить вместе и снимать квартиру в Ивано-Франковске. Но планы поменялись, потому что в рамках украинско-американского сотрудничества была программа обучения для пилотов на самолетах Т-6. Алексея выбрали проходить ее, потому что он лучше всех сдал тест по английскому.

Мы решили пожениться, ведь он ехал на полтора года, а курс и не предусматривал возможность переезда с семьей. 23 октября 2016 года мы поженились, а 21 февраля 2017-го Алексей уехал в США. В тот день как раз был мой День рождения,

– добавила Юлия.

По ее словам, можно пересчитать по пальцам, когда они с мужем за все годы в паре праздновали что-то вместе. Обычно это было на расстоянии.



День бракосочетания Алексея и Юлии / Фото из семейного архива

Интересно, что во время их разговоров Алексей часто говорил: "Когда я тебя увидел впервые, то кое-что подумал, но я тебе не скажу что именно, а лишь тогда, когда придет время".

После женитьбы Юлия спросила, что он имел тогда в виду. Он ей ответил: "Я знал, что ты станешь моей женой". Так и произошло, тогда они были такими счастливыми.

Юлия вспомнила, что, несмотря на расстояние и разницу во времени, они с Алексеем постоянно общались. Оба очень любили сериал "Друзья", поэтому пытались смотреть его вместе. Общаясь по скайпу, включали одну и ту же серию на одной и той же секунде и смотрели так сериал.

Жена Алексея на полтора месяца летала к нему. Она подчеркнула, что это было фантастическое путешествие. Во время рождественских каникул они ехали 13 часов на трехдневный отпуск в Майами. Это было очень по-студенчески, но у Юлии остались невероятные воспоминания, потому что пара вместе открывала для себя что-то новое.



Зимние праздники вместе / Фото из семейного архива

Из США Алексей вернулся 9 сентября 2019 года. Пара продолжила жить в Ивано-Франковске.

Юлия считает, что этот период их жизни с Алексеем был одним из лучших, ведь молодая, финансово независимая семья жила в городе, от которого была в восторге.

Мы много путешествовали, ездили покорять малые и большие горы или просто на отдых. Леша подежурил ночью, пришел утром, мы собрались и поехали. Это было очень классно,

– вспомнила она.

Они были свободными, стремились куда-то двигаться и развиваться, потому что казалось, что впереди у них вся жизнь.



Совместные путешествия молодой семьи / Фото из семейного архива

У Юлии и Алексея была маленькая традиция – каждые выходные в Ивано-Франковске они посещали какое-то новое заведение. В воскресенье или субботу, в зависимости от распорядка службы Алексея, пара завтракала или обедала не дома.

"Мы всегда старались поддерживать эту традицию, даже после рождения дочери", – сказала она.

Рождение дочери и переезды в разные города

В 2020 году Алексей получил повышение на должность старшего летчика-инспектора в командовании Воздушных сил в Виннице. Переезд в новый город дался семье нелегко.

Я понимала, что люблю этого человека и должна поддерживать его во всех решениях. Он часто начинал разговор, что невероятно благодарен мне за то, что я всегда еду за ним,

– сказала Юлия.

11 сентября 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Ульянка. Однако уже в октябре того же года семья из Винницы переехала в Луцк, ведь там Алексею предложили должность командира эскадрильи в 204-й бригаде тактической авиации.



Пополнение в семье Месов / Фото из семейного архива

Юлия объяснила, что предыдущая должность ее мужа в командовании Воздушных сил в Виннице предусматривала очень много бумажной работы. У Алексея это хорошо получалось, но было видно, что он там "вянет", потому что ему это не нравилось.

Он очень рвался обратно летать. Это предложение в Луцке для него было глотком свежего воздуха. Мы переехали вместе. Дочери было полтора месяца тогда,

– отметила она.

Несмотря на счастье отцовства, Алексей был погружен в работу, у него были долгие командировки. Юлия вспомнила, что в октябре 2021 года была международная выставка авиации в Дубае. Тогда ее муж вместе с командой от Украины представлял там нашу делегацию.

"Когда он вернулся оттуда, то мы начали обустраивать свою жизнь в Луцке", – сказала она.

Алексей был первым, кто посадил F-16 в Украине

Алексей говорил, что может начаться война еще осенью 2021 года. Говорил, если это произойдет, то мы даже не представляем, какой она может быть жестокой. Юлия подчеркнула, что ее муж четко понимал, кто такие россияне и что они могут делать.

В январе 2022 года Алексея отправили на обучение в Киев, чтобы у него была возможность в будущем возглавлять руководящие должности. За ним переехали жена и дочь.

Мы с семьей переехали в Киев. Это эпическая история, потому что 20 февраля мы нашли квартиру, а 24 февраля началась война. Мы пожили там 4 дня. Алексей с первого дня полномасштабного вторжения отвез нас к родителям в Шепетовку и начал выполнять боевые задачи,

– сказала Юлия.

Она заметила, что, несмотря на то, что Алексей был уверен в неизбежности войны, они не успели обсудить ни возможные риски, ни как им действовать дальше.

Впоследствии Алексей стал руководителем первой группы летчиков, которая училась управлять самолетами F-16 в Дании. Кроме пилотов, там был и другой персонал, который должен был обеспечивать функционирование истребителей. Юлия отметила, что именно эта команда, во главе с ее мужем, позволила самолетам приземлиться на украинской земле.



Алексей управляет самолетом / Фото из семейного архива

Их обучение длилось почти год. Они из Дании в Украину вернулись в июле 2024 года. Алексей был первым, кто посадил F-16 в Украине.

Это действительно историческое событие. Я невероятно гордилась тем, что он это сделал. Судя по тому, сколько он вложил в это дело – действительно был достойным быть первым. Когда он был за границей, то мы все время общались в социальных сетях. Мы договорились, когда он будет в Украине, то позвонит мне на мобильный,

– сказала Юлия.

Когда женщина услышала звонок телефона и увидела, что там написано "Любимый" – была шокирована. Юлия уже знала, что через несколько дней они встретятся. Однако жена понимала, что у Алексея будет много бумажной работы.

"Не было такого, что они приехали из Дании и ушли на месяц в отпуск. В тот период было очень большое давление. Я читала комментарии в соцсетях, а там писали: "Год учились, а результата нет". Это меня очень злило, потому что когда ты знаешь ситуацию изнутри, то воспринимаешь все по-другому", – сказала она.



Муж Юлии в форме / Фото из семейного архива

После возвращения из Дании Алексей с женой поехали на трехдневный отдых в Украине. Уже на второй день он сказал, что устал отдыхать, потому что у него вся голова в работе.

Это было ощутимо. Алексей сказал, что уже надо ехать работать, потому что от них требуют результатов, а он здесь отдыхает. Я бы могла обидеться, если бы на тот момент уже не была с ним замужем 8 лет и не привыкла к этому всему. Я восприняла это как данность,

– объяснила женщина.

Алексей прописывал новые нормы и протоколы к полученной технике западного образца, чтобы как можно скорее начать работу. Это делал именно он, ведь прекрасно перенял опыт, полученный в Дании.

"Папа-праздник" уже не уложит дочь спать: известие о смерти

25 августа 2024 года Алексей написал любимой, что у него есть возможность вечером приехать домой, а утром следующего дня, если все будет хорошо, в 07:00 ему надо быть на работе. Однако он уточнил: если будет какая-то атака – ему придется уехать.

"Алексей спросил, ехать ли ему домой. Это был абсолютно глупый вопрос, я ему так и написала. Видимо, он тоже так думал и спросил это просто "для галочки". Он приехал. Это была уже половина девятого вечера. Мы его выглядывали", – рассказала Юлия.



Влюбленная пара вдвоем / Фото из семейного архива

Юлия увидела мужа из окна. Он медленно шел, потому что смотрел в телефон. Она написала ему: "Давай быстрее, положи телефон в карман". Алексей поднялся домой и спросил, какие у них планы на вечер. Они решили поехать прогуляться и попить кофе.

Наша дочь, имея в виду прогулку, теперь всегда говорит – "поехали на кофе",

– отметила Юлия.

Она вспоминает последний вечер, последнюю прогулку с мужем, как самую большую ценность.

"Мы вернулись домой, Леша искупал Ульянку. Это было очень круто. У них были свои ритуалы, свои игры в ванной. Она очень любила это, потому что это не мама, которая с тобой изо дня в день, а папа, который у нас имел прозвище "папа-праздник". Я всегда так его называла, потому что папа дома – это означало праздник", – сказала Юлия.



Молодая семья с дочкой / Фото из семейного архива

Алексей уложил дочь спать, Юлия с мужем еще немного о чем-то поговорили и легли тоже. Примерно в 04:00 у Алексея зазвонил телефон. Он встал, сказал, что вылетают первые "Шахеды", собрался и поехал.

Юлия, как и всегда, провела любимого и попросила беречь себя. Она взглядом провела его авто, пока оно не скрылось на горизонте.

"Я уже больше не заснула, потому что было понятно, что это массированная атака – начали заходить ракеты. Я начала готовиться идти в укрытие: сделала кофе в термос, положила перекус ребенку, приготовила вещи. Первые "Шахеды" и ракеты долетали уже на запад Украины. Мы спустились в укрытие", – сказала она.

Первым к ней позвонил отец Алексея, который также причастен к войску. Спросил, не выходил ли сын на связь. Он пытался как-то осторожно подойти со страшной вестью о горе, ведь люди, которые работали в тот момент, позвонили ему и сказали, что один F-16 пропал с радаров.

Юлия была шокирована известием, она хотела, чтобы это была ошибка, ведь ждала, что вот-вот и Алексей вернется. К сожалению, этого не произошло.

В момент, когда ты узнаешь о потере, ни о чем не можешь думать, ты начинаешь жалеть об этом, тебя охватывает тотальное непонимание, как это произошло, ведь еще несколько часов назад вы виделись. Думаешь, что такого быть не может,

– передала свои чувства Юлия.

У нее для себя нет каких-то мотивационных фраз. Возможно, прошло еще слишком мало времени, ведь в апреле 2025 года прошло всего 8 месяцев, как погиб Алексей. Юлия не уверена, что со временем будет легче.

"Сейчас мне самой себе нечего сказать, кроме того, что после такой трагедии начинается совершенно новый, очень болезненный и несправедливый период жизни. Теперь нужно воспринимать все по-другому и набраться большого терпения", – подчеркнула она.

"Взять себя в руки ради ребенка"

Переживать потерю любимого человека и держаться в этой ужасной реальности Юлии помогает дочь.

"Конечно, первых 2 недели было состояние абсолютного нежелания ничего делать, но потом пришло осознание того, что самое ценное, что у нас осталось, – доченька. То, что должны были дать ей двое, теперь на мне", – поделилась Юлия.



Алексей с дочкой / Фото из семейного архива

Она понимает, что Ульяне, кроме мамы, сейчас ничего не нужно. Несмотря на то, что Алексея могло долго не быть дома, но он всегда пытался звонить к дочери. Он пел ей колыбельные, под которые маленькая засыпала, играл с ней в прятки во время видеозвонков. Это было очень мило, ведь Алексея хоть и не хватало физически, но в жизни Ульянки он был всегда. Эти воспоминания сейчас греют душу Юлии.

И тут, когда в один момент не стало папы и еще и с мамой постоянно что-то не так, то осознание этого заставило меня в какой-то момент прийти к тому, что я должна себя взять в руки, чтобы как-то функционировать,

– сказала она.

Юлию держат бытовые вещи: она готовит еду, заплетает волосы ребенку, одевает ее, гуляет с Улянкой – делает все, чтобы дочь не чувствовала этой боли.

"Сейчас добавилось еще большое желание сделать так, чтобы никто не смел забыть о Леше и о том, что он сделал", – подчеркнула жена Алексея.

"Не просто сбил "Шахеды" и разбился сам"

Юлия отметила, что даже в контексте их родного с Алексеем города, в Шепетовке, никто не знал, каким он был человеком и сколько всего сделал. Только после смерти люди больше узнали о нем.

Женщине очень неприятно, что когда встал вопрос о присвоении Алексею звания Героя Украины посмертно, то ей часто попадались вопросы людей: "За что?". Мол, за то, что разбился на F-16, или за то, что сбил несколько "Шахедов".

Люди даже не осознают тот факт, сколько этапов Алексей прошел в своей жизни и сколько всего сделал для того, чтобы сделать это событие (предоставление Украине F-16 – 24 Канал) возможным. Он всегда был лицом Украины для западного мира. Способствовал развитию украинской авиации в мирные времена и очень много сделал за время войны в международном контексте,

– рассказала Юлия.

Алексей также перегонял словацкие самолеты, коммуницируя этот вопрос с представителями правительства Словакии. Он неоднократно ездил на заседание "Рамштайн", был среди наших делегатов. Кроме того, он и Андрей Джус Пильщиков летали в Вашингтон, чтобы встретиться с членами Конгресса США и убедить их в необходимости предоставить Украине истребители F-16.



Алексей в США / Фото из семейного архива

"Все прекрасно понимают, что это было определяющим. Перед американскими чиновниками стояло два летчика, которые приехали в США, а перед этим выполняли боевые задачи. Они точно знали, что им надо. Они вызвали доверие", – сказала жена Алексея.

Юлии хотелось бы, чтобы люди знали, что ее муж не просто сбил "Шахеды" и разбился на F-16. Он проделал колоссальный объем работы, чтобы Украина получила эти истребители.

Объемы его проделанной работы не укладываются в голове. Как это все могло сочетаться в одном человеке? Когда он ехал в командировку, то не имел много времени, чтобы собраться. Было так, что сегодня он приехал с оперативного аэродрома, а завтра утром уже выезжал, условно, в Польшу. Возвращался оттуда, клал вещи и на следующий день ехал выполнять боевые задачи,

– рассказала она.

Важно, чтобы люди понимали, как много Алексей прилагал усилий к своей работе. Он не просто был официальным лицом в Украине, с которого "сдували пылинки", – он работал на успех Украины.

Женам, чьи мужья на войне

Несмотря на сложность переосмысливать прошлое, Юлии удается задействовать критическое мышление и трезвую оценку. Они с Алексеем понимали, какие риски представляет его работа.

"Но ни ему, ни мне не хватало смелости зайти в наших разговорах дальше чем: "Не переживай, со мной будет все хорошо; не говори глупостей; давай об этом не думать, мне всегда везет". Я миллион раз анализировала эти разговоры и понимаю, что он так говорил, чтобы уберечь меня от любых эмоций и вопросов, которые могли бы возникать дальше", – сказала Юлия.



Юлия и Алексей Месь с дочкой Ульяной / Фото из семейного архива

Однако она жалеет, что они все же не поговорили. Юлия советует всем женам, чьи мужья сейчас на войне, сделать это. Несмотря на боль и страх, стоит проговорить то, что будет "если"...

Это очень болезненные вещи. Это вещи, которые никогда не хочешь примерить на себя, но когда попадаешь в эту ситуацию тотальной боли и непонимания, что тебе делать дальше, то было бы очень круто иметь инструкцию от твоего лучшего человека,

– сказала со слезами на глазах Юлия.

К сожалению, они с мужем так и не дошли до этого. Жена Алексея считает, что это бы немного упростило дальнейшие моменты переживания такой безграничной боли, ведь было бы осознание, чего хотел человек. Однако она также понимает, что к такому никогда невозможно быть готовым.

Юлия очень сильная женщина, они с Алексеем создали чудесную семью, которая заслуживала счастливого будущего. Однако война, которую начала Россия, разрушила уже не одну жизнь. Важно, чтобы самая высокая цена, которую заплатили все наши воины за свободную Украину, не была напрасной – нельзя прекращать борьбу или забывать подвиги наших Героев.