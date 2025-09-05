Інцидент стався поблизу села Волоща Дрогобицького району. У мережі публікують відео звідти, передає 24 Канал.

Що відомо про аварійне приземлення літака?

За даними ДСНС, аварійну посадку здійснив легкомоторний літак "SU-31".

Він летів за маршрутом "Львів – Словаччина", але через несправність двигуна йому довелося приземлитися.

Літак над Дрогобиччиною: дивіться відео

Літак здійснив аварійну посадку на Львівщині: дивіться відео

Плановий політ здійснював громадянин Австралії 1984 року народження.

Як розповіли у Суспільному, на щастя, літак не загорівся, а пілот не потребував допомоги лікарів.

