Інцидент стався поблизу села Волоща Дрогобицького району. У мережі публікують відео звідти, передає 24 Канал.
Що відомо про аварійне приземлення літака?
За даними ДСНС, аварійну посадку здійснив легкомоторний літак "SU-31".
Він летів за маршрутом "Львів – Словаччина", але через несправність двигуна йому довелося приземлитися.
Літак над Дрогобиччиною: дивіться відео
Літак здійснив аварійну посадку на Львівщині: дивіться відео
Плановий політ здійснював громадянин Австралії 1984 року народження.
Як розповіли у Суспільному, на щастя, літак не загорівся, а пілот не потребував допомоги лікарів.
