У неділю, 7 вересня, у Львові та Львівській області зафіксували тимчасовий збій у роботі екстреної медичної лінії 103. Місцевих жителів закликали телефонувати за резервними номерами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Читайте також Львів'янин поставив колиску із сином на дах автомобіля та поїхав: чоловіка затримала поліція

Що відомо про збій лінії 103?

Через технічний збій доступ до лінії 103 був тимчасово обмежений.

На цей час жителям Львова та області пропонували звертатися за медичною допомогою через самозвернення – за визначеними адресами чергують бригади екстреної медичної допомоги (ЕМД).

Також в Центрі екстреної медичної допомоги опублікували резервні номери, за якими можна отримати консультацію або викликати бригаду.

Зазначалося, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми, а про повне відновлення роботи лінії 103 представники Центру повідомлять додатково.

Вже близько 15:00 стало відомо, що лінія 103 відновила свою роботу в повному об'ємі й тепер функціонує в штатному режимі.

Куди можна звернутися за медичною допомогою / Фото: ЛОЦЕМД МК

Важливо! Екстрену медичну допомогу тепер можна викликати не лише телефоном, а й повідомленням у WhatsApp, Signal чи Viber за номерами +38 063 838 64 03 та +38 068 299 68 87.

Нагадаємо, що для виклику швидкої допомоги необхідно вказати адресу або орієнтир, прізвище й ім'я постраждалого (якщо відомо), контактний номер, що сталося та коли, кількість пацієнтів, їхній вік і стать. Важливо повідомити, чи є у потерпілого дихання, чи перебуває він у свідомості та як реагує, а також описати основні скарги.

Події у Львові та області: останні новини