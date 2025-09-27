В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ ударили по НПС "Тиньговатово". Она расположена в 1 тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар в Чувашской Республике, Россия.

Поражение подтвердил глава Чувашской Республики. Об этом 24 Каналу сообщили источники в СБУ.

Что известно об атаке на НПС "Тиньговатово"?

В Чувашской Республике в России в ночь на 27 сентября дальнобойные дроны ЦСО "А" СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Тыньговатово".

Факт поражения подтвердил глава Чувашской республики. По его словам, станция временно прекратила работу для выяснения степени повреждений. Из собственных источников СБУ узнала, что попадание произошло в насосную станцию №1, где возник пожар. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора России, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее в Чувашской Республике сообщали о взрывах