У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вдарили по НПС "Тиньговатово". Вона розташована за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар у Чуваській Республіці, Росія.

Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки. Про це 24 Каналу повідомили джерела у СБУ.

Що відомо про атаку на НПС "Тиньговатово"?

У Чуваській Республіці у Росії в ніч на 27 вересня далекобійні дрони ЦСО "А" СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово".

Факт ураження підтвердив голова Чуваської республіки. За його словами, станція тимчасово припинила роботу для з'ясування ступеня пошкоджень. З власних джерел СБУ дізналася, що влучання сталося в насосну станцію №1, де виникла пожежа. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.

СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору Росії, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше у Чуваській Республіці повідомляли про вибухи