Безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію в Чуваській Республіці Росії, – джерела
- Далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії в ніч на 27 вересня, що підтвердив голова регіону.
- Станція тимчасово припинила роботу через пожежу на насосній станції №1, а транспортування нафти наразі зупинено.
У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вдарили по НПС "Тиньговатово". Вона розташована за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар у Чуваській Республіці, Росія.
Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки. Про це 24 Каналу повідомили джерела у СБУ.
Дивіться також Якщо матимемо таку зброю від США, використаємо її, – Зеленський про далекобійні удари по Росії
Що відомо про атаку на НПС "Тиньговатово"?
У Чуваській Республіці у Росії в ніч на 27 вересня далекобійні дрони ЦСО "А" СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово".
Факт ураження підтвердив голова Чуваської республіки. За його словами, станція тимчасово припинила роботу для з'ясування ступеня пошкоджень. З власних джерел СБУ дізналася, що влучання сталося в насосну станцію №1, де виникла пожежа. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.
СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору Росії, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Раніше у Чуваській Республіці повідомляли про вибухи
Глава Чуваської Республіки скаржився, що вночі 27 було уражено нафтоперекачувальну станцію.
За його словами, начебто завдано "незначної шкоди". При цьому роботу цього об'єкта призупинили. Телеграм-канали писати, що постраждала станція Тиньговатово-2.