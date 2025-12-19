Как могли использовать уничтоженный танкер РФ и почему на борту был глава военной разведки

Впервые СБУ атаковала российский танкер QENDIL с помощью воздушных дронов. Это произошло в нейтральных водах Средиземного моря.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что это уже далеко не первый случай, когда танкеры теневого флота выполняют другие миссии. В частности говорится о разведывательных и саботажных.

Смотрите также Главный ресурс для войны исчерпывается: эксперты разобрали критические проблемы путинской армии

Как могли использовать танкер?

Уже была ситуация в Балтии, когда танкеры теневого флота сбрасывали якорь и так шли по дну. Это делается потому, что на дне лежит большое количество интернет-кабелей и электрических кабелей, которые соединяют Латвию, Литву с другими странами. Если их повредили, то это уже акт саботажа. Такие случаи случались.

Кроме того, россияне могут установить на этом танкере любую радиоэлектронную разведку. То есть они будут знать, какие самолеты над ними летают, какие радиосигналы передают,

– отметил Павел Нарожный.

Такой танкер может плавать в "пассивном режиме", а потом, например, Россия хочет нанести удар и включает на нем РЭБ. Тогда условно на побережье Турции или другой страны, где он плывет, выключается GPS или мобильная связь.

Спрятать на танкере такое оборудование – нет никакой проблемы. Интересно, что удар был нанесен в нейтральных водах, где россияне могут проводить большое количество операций. Если там находился специалист ГРУ, они могли остановиться посередине чистого моря, а водолазы спуститься к подземным интернет-кабелям и заминировать их. Теоретически все это можно сделать, поэтому сценариев множество.

Как Украина определила расположение танкера?

Понятно, что он выехал из Новороссийска, где его загружают. Когда он оттуда выходит, то выключает транспондер, который сообщает его местонахождение. Это делается вблизи от той страны, куда он идет. Обычно, это Индия, страны "третьего мира".

Танкер там разгрузился, мы знаем, что он пустой. Когда выходит из порта условной Индии, он снова выключает транспондеры. Далее уже стоит вопрос, как его ловят. Условно катер может незаметно идти за ним тысячу километров и его никто не увидит. Это нереально сделать в открытом море,

– добавил военный эксперт.

Кроме того, у нас есть союзники у США, есть спутниковая группировка Пентагона, которая наблюдает весь мир без исключения. Для них нет проблемы определить, где стоит корабль. На спутниках есть радары, камеры, а за танкером остается тепловой след, ведь у него есть двигатель, поэтому отследить его нет проблемы.

Что известно о поражении танкера QENDIL?