Як могли використовувати знищений танкер РФ і чому на борту був голова воєнної розвідки

Вперше СБУ атакувала російський танкер QENDIL за допомогою повітряних дронів. Це сталося у нейтральних водах Середземного моря.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що це вже далеко не перший випадок, коли танкери тіньового флоту виконують інші місії. Зокрема мовиться про розвідувальні та саботажні.

Дивіться також Головний ресурс для війни вичерпується: експерти розібрали критичні проблеми путінської армії

Як могли використовувати танкер?

Уже була ситуація в Балтії, коли танкери тіньового флоту скидали якір і так йшли по дну. Це робиться тому, що на дні лежить велика кількість інтернет-кабелів і електричних кабелів, які з'єднують Латвію, Литву з іншими країнами. Якщо їх пошкодили, то це вже акт саботажу. Такі випадки траплялися.

Крім того, росіяни можуть встановити на цьому танкері будь-яку радіоелектронну розвідку. Тобто вони будуть знати, які літаки над ними літають, які радіосигнали передають,

– зауважив Павло Нарожний.

Такий танкер може плавати у "пасивному режимі", а потім, наприклад, Росія хоче завдати удар і вмикає на ньому РЕБ. Тоді умовно на узбережжі Туреччині або іншої країни, де він пливе, вимикається GPS або мобільний зв'язок.

Заховати на танкері таке обладнання – немає жодної проблеми. Цікаво, що удар був завданий у нейтральних водах, де росіяни можуть проводити велику кількість операцій. Якщо там перебував фахівець ГРУ, вони могли зупинитися посередині чистого моря, а водолази спуститися до підземних інтернет-кабелів і замінувати їх. Теоретично все це можна зробити, тому сценаріїв безліч.

Як Україна визначила розташування танкера?

Зрозуміло, що він виїхав з Новоросійська, де його завантажують. Коли він звідти виходить, то вимикає транспондер, який повідомляє його місце перебування. Це робиться поблизу від тої країни, куди він йде. Зазвичай, це Індія, країни "третього світу".

Танкер там розвантажився, ми знаємо, що він пустий. Коли виходить з порту умовної Індії, він знов вимикає транспондери. Далі уже стоїть питання, як його ловлять. Умовно катер може непомітно йти за ним тисячу кілометрів і його ніхто не побачить. Це нереально зробити у відкритому морі,

– додав військовий експерт.

Крім того, у нас є союзники у США, є супутникове угрупування Пентагону, яке споглядає весь світ без винятку. Для них немає проблеми визначити, де стоїть корабель. На супутниках є радари, камери, а за танкером залишається тепловий слід, адже в нього є двигун, тому відстежити його немає проблеми.

Що відомо про ураження танкера QENDIL?