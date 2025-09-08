Как повреждение кабелей повлияло на глобальную сеть?

В субботу, 6 сентября 2025 года, в Красном море вблизи города Джидда в Саудовской Аравии было повреждено несколько магистральных подводных кабелей. Среди них – две ключевые системы: SMW4 (South East Asia–Middle East–Western Europe 4) и IMEWE (India-Middle East-Western Europe). Они являются частью глобальной интернет-инфраструктуры и функционируют как основа интернета, передавая более 95% международного трафика данных между континентами, пишет 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

Инцидент вызвал значительное ухудшение качества интернет-связи в ряде стран. Пользователи в Индии, Пакистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии столкнулись с замедлением скорости соединения и увеличением задержек. Пакистанская телекоммуникационная компания предупредила своих клиентов о возможном ухудшении связи в часы пиковой нагрузки.

Сбой также затронул крупные технологические компании. Корпорация Microsoft сообщила, что ее облачная платформа Azure испытала проблемы из-за повреждения кабелей. Это привело к увеличению задержек для трафика, проходящего через Ближний Восток. Чтобы минимизировать последствия, компания была вынуждена перенаправить трафик альтернативными маршрутами. Позже Microsoft заявила, что работу сервисов Azure удалось восстановить, хотя ремонт самих кабелей еще впереди.

Что известно о причинах?

Точная причина повреждений остается неизвестной. Существует предположение, что кабели могли быть повреждены случайно, например, якорем корабля, что является довольно распространенной причиной подобных инцидентов.

В то же время не исключается и версия саботажа. Беспокойство вызывают действия йеменских хуситов, которые ранее совершали атаки на суда в Красном море. В начале 2024 года уже случался похожий случай с повреждением кабелей, однако хуситы свою причастность отрицали.

Мы также знаем много случаев, когда в умышленном повреждении кабелей в северных водах подозревали Россию.

Что дальше?

Ремонт подводных кабелей – это сложный и длительный процесс, который может занять несколько недель. Для этого нужны специализированные суда и команды специалистов, которые должны найти место повреждения на морском дне и устранить его.