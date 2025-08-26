Агент ФСБ готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве
- СБУ задержала российского агента в Киеве, которая собирала разведданные об оборонных объектах для ФСБ.
- 36-летняя женщина, завербована через знакомого из Крыма, пыталась получить "эвакуацию" в Россию за выполнение заданий.
В Киеве Служба безопасности Украины поймала российского агента. По данным следствия, она собирала разведданные о системе охраны административных зданий Сил обороны.
Женщина планировала податься в Россию после выполнения заданий от ФСБ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные СБУ.
Актуально СБУ обнародовала новые доказательства по делу чиновника НАБУ, которого подозревают в торговле с Россией
Что известно о российской шпионке?
По информации следствия, женщину поймали "на горячем" возле Главного управления Нацгвардии в столице. Злоумышленница пыталась узнать расположение блокпостов и служебных парковок. Полученную схему она должна была передать своему куратору из российских спецслужб.
Кроме того, агент интересовалась и местами базирования ТЦК в разных районах Киева. Эти данные враг планировал использовать для подготовки терактов и новых ракетных ударов по городу.
Как выяснилось, задержанной оказалась 36-летняя местная жительница, фрилансерка. Российская спецслужба завербовала ее дистанционно через знакомого из оккупированного Крыма, который также сотрудничает с Россией. За выполнение задач она рассчитывала получить "эвакуацию" в Россию через третьи страны.
Задержание шпионки работниками СБУ и доказательства преступной деятельности женщины / Фото СБУ
Во время обыска у нее изъяли телефон, через который она контактировала с российским куратором. Сейчас женщину подозревают в государственной измене в условиях военного положения. Сейчас шпионка находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Подобные случаи задержания российских агентов
В Херсонской области местный житель помогал оккупантам прорваться на правый берег Днепра. Мужчина давно имел пророссийскую позицию и согласился на сотрудничество с врагом, теперь ему грозит пожизненное.
Электрик из Донецкой области оказался агентом российской разведки. Мужчина передавал россиянам информациюо расположении украинских позиций на Покровском направлении и ждал оккупации.
СБУ обнаружила в структурах Министерства обороны агента российского ГРУ. Еще во время учебной подготовки он передавал оккупантам данные о расположении украинских военных подразделений.