У Києві Служба безпеки України спіймала російську агентку. За даними слідства, вона збирала розвіддані про систему охорони адміністративних будівель Сил оборони.

Жінка планувала податися до Росії після виконання завдань від ФСБ. Про це пише 24 Канал із посиланням на дані СБУ.

Що відомо про російську шпигунку?

За інформацією слідства, жінку спіймали "на гарячому" біля Головного управління Нацгвардії в столиці. Зловмисниця намагалася дізнатися розташування блокпостів і службових парковок. Отриману схему вона мала передати своєму куратору з російських спецслужб.

Крім того, агентка цікавилася й місцями базування ТЦК в різних районах Києва. Ці дані ворог планував використати для підготовки терактів та нових ракетних ударів по місту.

Як з'ясувалося, затриманою виявилася 36-річна місцева жителька, фрилансерка. Російська спецслужба завербувала її дистанційно через знайомого з окупованого Криму, який також співпрацює з Росією. За виконання завдань вона розраховувала отримати "евакуацію" до Росії через треті країни.

Затримання шпигунки працівниками СБУ та докази злочинної діяльності жінки / Фото СБУ

Під час обшуку у неї вилучили телефон, через який вона контактувала з російським куратором. Нині жінку підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану. Зараз шпигунка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Подібні випадки затримання російських агентів