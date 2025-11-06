Сербия продаст оружие Европе: у Зеленского сказали, планирует ли его покупать Украина
- Сербия наращивает мощности своего ВПК и хочет зарабатывать на продаже вооружения Европе.
- Страна стремится присоединиться к ЕС, поэтому действует по его правилам, и пытается уменьшить свою зависимость от России.
Сербия хочет продавать европейским странам в рамках заключенных контрактов вооружение. Речь идет о минах и снарядах. Европа это оружие может потом продать Украине, а при недостатке у нее средств – доинвестировать.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, озвучив, что сегодня логика Сербии является верной и справедливой. Страна заявляет, что проданным ею оружием Европа имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
Какие планы наметила Сербия?
Для Сербии важно стать членом Европейского Союза и иметь меньшую зависимость от России. Советник главы ОПУ подчеркнул, что сербы традиционно были близки с россиянами, но сегодня они понимают, что для них ключевой перспективный рынок – это ЕС.
По словам Подоляка, Сербия имеет много снарядов и мин, есть наращенное производство оружия, поэтому страна не хочет терять возможность продавать это и зарабатывать на этом деньги. Одновременно с этим стремится быть неотъемлемой частью Европы. Сейчас Сербия идет по другому, чем Венгрия, пути.
Они говорят, что хотят находиться в едином рынке (с Европой – 24 Канал), зарабатывать средства, потому что понимают, что сегодня ЕС вкладывает гораздо больше в закупку оружия, поэтому они предпочитают увеличивать объемы производства,
– объяснил Подоляк.
Поскольку Европа говорит, что Украина – это неотъемлемая часть общеевропейской безопасности, то соответственно, если наше государство будет использовать это купленное оружие – это, как подчеркнул Подоляк, правильно и это Сербия будет поддерживать.
Что известно о намерениях Сербии и как реагирует Россия?
Президент Сербии предложил Европе долговременные контракты на продажу своего вооружения, поскольку сегодня имеет значительные возможности – склады со снарядами в стране заполнены. Александар Вучич уточнил, что не против того, что через европейские страны, которые будут покупать у него это оружие, оно может быть потом направлено в Украину. Он отметил, что понимает, что Европа сегодня нуждается в боеприпасах.
В Кремле по поводу заявления сербского лидера засуетились. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия будет недовольна такими действиями Сербии и ей меньше всего хотелось бы видеть, чтобы боеприпасы, произведенные в "братской Сербии, стреляли по российским солдатам".