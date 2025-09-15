Воин Сергей Ганус в апреле 2025 года вернулся из российского плена. Он пережил АТО и три года российского плена, но в сентябре трагически погиб в автокатастрофе.

О печальной вести сообщила председатель Краснокутской громады Харьковской области Ирина Карабут, передает 24 Канал.

Что известно о погибшем Сергее Ганусе?

В апреле 2025 года из российского плена вернулся Сергей Ганус. Воин родился в 2001 году в Константиновке, что на Харьковщине.

Известно, что военный прошел службу в АТО и с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

По словам Карабут, три года защитник Украины находился в жестоком плену, выдержал все издевательства и выжил. Однако 7 сентября стало известно, что Сергей погиб в автокатастрофе.

Он навсегда останется примером мужества, любви к Родине и преданности родным и друзьям,

– выразила соболезнования Ирина Карабут.

На момент аварии военнослужащему было 24 года.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем, кто знал Сергея Гануса. Вечная память и слава военному!

