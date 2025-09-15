Воїн Сергій Ганус у квітні 2025 року повернувся з російського полону. Він пережив АТО та три роки російського полону, але у вересні трагічно загинув у автокатастрофі.

Про сумну звістку повідомила голова Краснокутської громади Харківської області Ірина Карабут, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблого Сергія Гануса?

У квітні 2025 року з російського полону повернувся Сергій Ганус. Воїн народився у 2001 році у Костянтинівці, що на Харківщині.

Відомо, що військовий пройшов службу в АТО і з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

За словами Карабут, три роки захисник України перебував у жорстокому полоні, витримав усі знущання та вижив. Проте 7 вересня стало відомо, що Сергій загинув у автокатастрофі.

Він назавжди залишиться прикладом мужності, любові до Батьківщини та відданості рідним і друзям,

– висловила співчуття Ірина Карабут.

На момент аварії військовослужбовцю було 24 роки.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім, хто знав Сергія Гануса. Вічна пам'ять і слава військовому!

