О печальной вести сообщила председатель Краснокутской громады Харьковской области Ирина Карабут, передает 24 Канал.
Что известно о погибшем Сергее Ганусе?
В апреле 2025 года из российского плена вернулся Сергей Ганус. Воин родился в 2001 году в Константиновке, что на Харьковщине.
Известно, что военный прошел службу в АТО и с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.
По словам Карабут, три года защитник Украины находился в жестоком плену, выдержал все издевательства и выжил. Однако 7 сентября стало известно, что Сергей погиб в автокатастрофе.
Он навсегда останется примером мужества, любви к Родине и преданности родным и друзьям,
– выразила соболезнования Ирина Карабут.
На момент аварии военнослужащему было 24 года.
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем, кто знал Сергея Гануса. Вечная память и слава военному!
Кого недавно потеряла Украина?
На фронте погиб Дмитрий Пасечник, артист балета Львовской оперы, который в июне 2025 года был мобилизован в ВСУ. Обстоятельства гибели пока неизвестны.
Евгений Рубаняк, майор полиции из Ивано-Франковской области, погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У него остались жена и шестилетняя дочь.
Владимир Дыма, боец из Херсонщины, погиб на фронте после семи лет службы в АТО и ВСУ. На войну он пошел в 18 лет.