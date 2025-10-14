СМИ назвали имя чиновника, который возглавит Одесскую военную администрацию
- В СМИ назвали имя чиновника, что может возглавить Одесскую военную администрацию.
- Пока официальной информации нет.
В Одессе могут создать военную администрацию. Вероятно, ее возглавит Сергей Лысак, который является главой Днепропетровской ОВА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное и издание "Думская", которые распространили соответствующую информацию, сославшись на свои источники.
Кто возглавит военную администрацию в Одессе?
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак станет главой Одесской городской военной администрации, о чем Общественному сообщили источники в Офисе президента.
Такую же информацию опубликовало издание "Думская" со ссылкой на свои источники.
Сейчас официальной информации об этом нет.
Отметим, согласно данным Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак участвовал в АТО с первых лет войны – в 2014-2015 годах, а также повторно в 2017 году. С 24 февраля 2022 года давал отпор вооруженной агрессии России на территории Житомирской области. В марте того года ему присвоили звание бригадного генерала.
Ранее Сергей Лысак проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УСБУ в разных регионах. До назначения в Днипроова возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.
Заметим, что он был назначен председателем Днепропетровской областной военной администрации в феврале 2023 года указом президента.
Лишение украинского гражданства Труханова: последние новости
Вчера 13 октября появилась петиция, в которой украинцы просили лишить мэра Геннадия Труханова украинского гражданства из-за его связей с Россией. Она быстро собрала необходимые 25 тысяч подписей.
Во вторник, 14 октября, его лишили украинского гражданства. Также гражданство прекратили экс-нардепу Цареву и танцовщику Полунину.
Вскоре в СБУ опубликовали копии документов Труханова. Как установила СБУ, по состоянию на сейчас мэр Одессы является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.