ЗМІ назвали ім'я чиновника, що очолить Одеську військову адміністрацію
- У ЗМІ назвали ім'я чиновника, що може очолити Одеську військову адміністрацію.
- Наразі офіційної інформації немає.
В Одесі можуть створити військову адміністрацію. Ймовірно, її очолить Сергій Лисак, який є головою Дніпропетровської ОВА.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне та видання "Думська", які поширили відповідну інформацію, пославшись на свої джерела.
Хто очолить військову адміністрацію в Одесі?
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак стане головою Одеської міської військової адміністрації, про що Суспільному повідомили джерела в Офісі президента.
Таку ж інформацію опублікувало видання "Думська" з посиланням на свої джерела.
Наразі офіційної інформації про це немає.
Зазначимо, згідно з даними Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак брав участь в АТО з перших років війни – у 2014 – 2015 роках, а також повторно у 2017 році. З 24 лютого 2022 року давав відсіч збройній агресії Росії на території Житомирської області. У березні того року йому надали звання бригадного генерала.
Раніше Сергій Лисак проходив службу на оперативних та керівних посадах в УСБУ в різних регіонах. До призначення в ДніпроОВА очолював Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.
Зауважимо, що його було призначено головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації в лютому 2023 року указом президента.
Позбавлення українського громадянства Труханова: останні новини
Вчора, 13 жовтня, з'явилася петиція, у якій українці просили позбавити мера Геннадія Труханова українського громадянства через його зв'язки з Росією. Вона швидко зібрала необхідних 25 тисяч підписів.
У вівторок, 14 жовтня, його позбавили українського громадянства. Також громадянство припинили екснардепу Царьову та танцівнику Полуніну.
Невдовзі в СБУ опублікували копії документів Труханова. Як встановила СБУ, станом на зараз мер Одеси є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.