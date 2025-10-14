Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне та видання "Думська", які поширили відповідну інформацію, пославшись на свої джерела.

Хто очолить військову адміністрацію в Одесі?

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак стане головою Одеської міської військової адміністрації, про що Суспільному повідомили джерела в Офісі президента.

Таку ж інформацію опублікувало видання "Думська" з посиланням на свої джерела.

Наразі офіційної інформації про це немає.

Зазначимо, згідно з даними Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак брав участь в АТО з перших років війни – у 2014 – 2015 роках, а також повторно у 2017 році. З 24 лютого 2022 року давав відсіч збройній агресії Росії на території Житомирської області. У березні того року йому надали звання бригадного генерала.

Раніше Сергій Лисак проходив службу на оперативних та керівних посадах в УСБУ в різних регіонах. До призначення в ДніпроОВА очолював Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.

Зауважимо, що його було призначено головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації в лютому 2023 року указом президента.

