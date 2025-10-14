Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное и издание "Думская", которые распространили соответствующую информацию, сославшись на свои источники.

Смотрите также "Для меня это важный вопрос": Труханов отреагировал на петицию о лишении его гражданства

Кто возглавит военную администрацию в Одессе?

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак станет главой Одесской городской военной администрации, о чем Общественному сообщили источники в Офисе президента.

Такую же информацию опубликовало издание "Думская" со ссылкой на свои источники.

Сейчас официальной информации об этом нет.

Отметим, согласно данным Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак участвовал в АТО с первых лет войны – в 2014-2015 годах, а также повторно в 2017 году. С 24 февраля 2022 года давал отпор вооруженной агрессии России на территории Житомирской области. В марте того года ему присвоили звание бригадного генерала.

Ранее Сергей Лысак проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УСБУ в разных регионах. До назначения в Днипроова возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Заметим, что он был назначен председателем Днепропетровской областной военной администрации в феврале 2023 года указом президента.

Смотрите также Я буду защищаться, – Труханов прокомментировал лишение его гражданства

Лишение украинского гражданства Труханова: последние новости