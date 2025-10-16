Одесскую городскую военную администрацию официально возглавил Сергей Лысак. Ранее чиновник был руководителем Днепропетровской областной военной администрации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Микиту.

Лысак будет руководить Одесской МВА

В четверг, 16 октября, Виктор Микита по поручению Владимира Зеленского представил общине Одессы новоназначенного руководителя городской военной администрации.

Он отметил, что Сергей Лысак является боевым офицером, который получил награды за храбрость и профессионализм, а также компетентным руководителем с большим опытом государственного управления, который имеет доверие президента. Именно поэтому, по словам Микиты, его назначили для выполнения важных задач по организации и обеспечению жизнедеятельности города в условиях военного положения.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что задачи и приоритеты уже определены, а перед командой стоят непростые вызовы, поэтому работа продолжается.

Поздравляю новоназначенного руководителя городской военной администрации и общину города. Спасибо обществу за поддержку,

– написал Виктор Микита.

Сергей Лысак возглавил Одесскую МВА / Фото: Виктор Микита

Что известно о назначении руководителя ГВА?