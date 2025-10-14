Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Что Зеленский говорит о военной администрации в Одессе?

Украинский лидер провел разговор с руководителем Службы безопасности Василием Малюком. Они обсудили, в частности, ситуацию в прифронтовых громадах и на юге государства – в Одессе.

Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время,

– сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Одесса заслуживает большей защиты и большую поддержку. Это, по его мнению, можно сделать в формате военной администрации.

Что происходит в Одессе?