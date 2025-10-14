Про це пише 24 Канал із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Що Зеленський каже про військову адміністрацію в Одесі?

Український лідер провів розмову з керівником Служби безпеки Василем Малюком. Вони обговорили, зокрема, ситуацію в прифронтових громадах та на півдні держави – в Одесі.

Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом,
– сказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це, на його думку, можна зробити у форматі військової адміністрації.

Що відбувається в Одесі?

  • Нагадаємо, що 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова, ексдепутата від партії ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

  • У Службі безпеки розповіли, що станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора.

  • "Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом", – йдеться у заяві служби.

  • Водночас головою Одеської міської військової адміністрації може стати очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомили ЗМІ. Втім, наразі офіційної інформації про це немає.