Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Микиту.

Лысак будет руководить Одесской МВА

В четверг, 16 октября, Виктор Микита по поручению Владимира Зеленского представил общине Одессы новоназначенного руководителя городской военной администрации.

Он отметил, что Сергей Лысак является боевым офицером, который получил награды за храбрость и профессионализм, а также компетентным руководителем с большим опытом государственного управления, который имеет доверие президента. Именно поэтому, по словам Микиты, его назначили для выполнения важных задач по организации и обеспечению жизнедеятельности города в условиях военного положения.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что задачи и приоритеты уже определены, а перед командой стоят непростые вызовы, поэтому работа продолжается.

Поздравляю новоназначенного руководителя городской военной администрации и общину города. Спасибо обществу за поддержку,

– написал Виктор Микита.

Сергей Лысак возглавил Одесскую МВА / Фото: Виктор Микита

Что известно о назначении руководителя ГВА?