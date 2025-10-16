Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Микиту.
Лысак будет руководить Одесской МВА
В четверг, 16 октября, Виктор Микита по поручению Владимира Зеленского представил общине Одессы новоназначенного руководителя городской военной администрации.
Он отметил, что Сергей Лысак является боевым офицером, который получил награды за храбрость и профессионализм, а также компетентным руководителем с большим опытом государственного управления, который имеет доверие президента. Именно поэтому, по словам Микиты, его назначили для выполнения важных задач по организации и обеспечению жизнедеятельности города в условиях военного положения.
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что задачи и приоритеты уже определены, а перед командой стоят непростые вызовы, поэтому работа продолжается.
Поздравляю новоназначенного руководителя городской военной администрации и общину города. Спасибо обществу за поддержку,
– написал Виктор Микита.
Сергей Лысак возглавил Одесскую МВА / Фото: Виктор Микита
Что известно о назначении руководителя ГВА?
В конце сентября этого года на сайте Офиса Президента создали петицию, в которой украинского гаранта призвали создать в Одессе городскую военную администрацию. Впоследствии петиция набрала необходимое количество подписей.
Уже 14 октября Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время назначит руководителя военной администрации в Одессе. По его словам, город заслуживает большей защиты и большей поддержки.
В этот же день президент также подписал указ о лишении украинского гражданства городского головы Одессы Геннадия Труханова.