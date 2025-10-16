Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Віктора Микиту.

Лисак керуватиме Одеською МВА

У четвер, 16 жовтня, Віктор Микита за дорученням Володимира Зеленського представив громаді Одеси новопризначеного керівника міської військової адміністрації.

Він зазначив, що Сергій Лисак є бойовим офіцером, який отримав нагороди за хоробрість і професіоналізм, а також компетентним керівником із великим досвідом державного управління, який має довіру президента. Саме тому, за словами Микити, його призначили для виконання важливих завдань з організації та забезпечення життєдіяльності міста в умовах воєнного стану.

Заступник керівника ОП підкреслив, що завдання й пріоритети вже визначено, а перед командою стоять непрості виклики, тож робота триває.

Вітаю новопризначеного очільника міської військової адміністрації та громаду міста. Дякую громаді за підтримку,

– написав Віктор Микита.

Сергій Лисак очолив Одеську МВА / Фото: Віктор Микита

Що відомо про призначення керівника МВА?