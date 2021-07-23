Сериал "Сваты" снова показывают на русском языке: в Украине вспыхнул скандал
Источник:фейсбук Николая Княжицкого
Ряд телеканалов отказались транслировать сериал "Сваты" на украинском языке. Теперь его снова показывают на русском.
От перевода на национальном языке отказались телеканалы "Интер", "Украина" и "1+1".
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Нардеп Николай Княжицкий и политолог Андрей Смолий возмутились появлению "Сватов" на украинских экранах на языке оригинала. Они подчеркнули, что это нарушает законодательство Украины.
Княжицкий призвал Национальный совет по вопросам телерадиовещания обратить внимание на сложившуюся ситуацию.Обратите внимание! В Украине действует закон, согласно которому с 16 июля 2021 года на телевидении все фильмы и сериалы, произведенные в Украине, должны транслироваться на украинском языке. А использование субтитров на реплики, сказанные на другом языке, не должно превышать 10% во всем фильме.
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Отметим, что ранее популярный сериал "Сваты" перевели на украинский язык и показали по телевидению. Правда, большинство зрителей не оценили качество перевода и заявили, что будут смотреть русскоязычных "Сватов" в интернете.
Скандал со "Сватами": что стоит знать
- В ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который играет Ивана Будько в сериале "Сваты". Все из-за скандальных антиукраинских заявлений, поддержки аннексии Крыма и неоднократных визитов на оккупированный полуостров.
- 29 ноября 2017 года в Украине официально запретили показ сериала "Сваты", в котором снимался Добронравов из "черного списка" Минкульта. В январе 2019 года "1+1" подал в суд из-за запрета и выиграл дело – сериал "Сваты" разрешили показывать на телевидении.