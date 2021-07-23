Серіал "Свати" знову показують російською мовою: в Україні спалахнув скандал

Низка телеканалів відмовилися транслювати серіал свати українською мовою. Тепер його знову показують російською.

Від перекладу національною мовою відмовилися телеканали "Інтер", "Україна" та "1+1".

Важливо Серіал "Свати" переклали українською мовою: як реагують глядачі

Нардеп Микола Княжицький та політолог Андрій Смолій обурилися появі "Сватів" на українських екранах мовою оригіналу. Вони наголосили, що це порушує законодавство України.

Княжицький закликав Національну раду з питань телерадіомовлення звернути увагу на ситуацію, що склалася.

В Україні діє мовний закон, згідно з яким із 16 липня 2021 року на телебаченні всі фільми та серіали, вироблені в Україні, повинні транслюватися українською мовою. А використання субтитрів на репліки, сказані іншою мовою, не має перевищувати 10% у всьому фільмі.



Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що раніше популярний серіал "Свати" переклали українською мовою і показали по телебаченню. Щоправда, більшість глядачів не оцінили якість перегляду та заявили, що будуть дивитися російськомовних "Сватів" в інтернеті.

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