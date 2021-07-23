Серіал "Свати" знову показують російською мовою: в Україні спалахнув скандал
Джерело:фейсбук Миколи Княжицького
Низка телеканалів відмовилися транслювати серіал свати українською мовою. Тепер його знову показують російською.
Від перекладу національною мовою відмовилися телеканали "Інтер", "Україна" та "1+1".
Важливо Серіал "Свати" переклали українською мовою: як реагують глядачі
Нардеп Микола Княжицький та політолог Андрій Смолій обурилися появі "Сватів" на українських екранах мовою оригіналу. Вони наголосили, що це порушує законодавство України.
Княжицький закликав Національну раду з питань телерадіомовлення звернути увагу на ситуацію, що склалася.Зверніть увагу! В Україні діє мовний закон, згідно з яким із 16 липня 2021 року на телебаченні всі фільми та серіали, вироблені в Україні, повинні транслюватися українською мовою. А використання субтитрів на репліки, сказані іншою мовою, не має перевищувати 10% у всьому фільмі.
Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, що раніше популярний серіал "Свати" переклали українською мовою і показали по телебаченню. Щоправда, більшість глядачів не оцінили якість перегляду та заявили, що будуть дивитися російськомовних "Сватів" в інтернеті.
Скандал зі "Сватами": що варто знати
- У листопаді 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову, який грає Івана Будька у серіалі "Свати". Все через скандальні антиукраїнські заяви, підтримку анексії Криму та неодноразові візити на окупований півострів.
- 29 листопада 2017 року в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати", в якому знімався Добронравов з "чорного списку" Мінкульту. У січні 2019 року "1+1" подав до суду через заборону й виграв справу – серіал "Свати" дозволили показувати на телебаченні.