Серия взрывов прогремела в Черкассах

В Украине в ряде областей воздушная тревога. Вблизи Черкасс местные слышали взрывы.

Об этом информирует Суспільне. И вот что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" снова терроризируют Украину: для каких областей существует угроза

Что известно об атаке на Черкассы и область ночью 2 февраля?

Воздушную тревогу в разных районах Черкасской области начали объявлять после полуночи, сразу в начале суток 2 февраля. Далее Воздушные силы несколько раз информировали о движении вражеских беспилотников в этот регион.

Местные СМИ публиковали информацию о взрывах вблизи Черкасс, звуки которых были слышны и в городе. К примеру, в 2 ночи на областной центр налетали, по данным мониторов, 6 БпЛА российской армии.

Также некоторые местные сообщества в телеграме указывали, что в результате атаки в городе есть пожар. Официальной информации об этом на момент публикации не было.

Где еще раздавались взрывы во время этой воздушной атаки?