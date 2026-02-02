Серія вибухів прогриміла у Черкасах
- У Черкаській області після півночі 2 лютого оголосили повітряну тривогу через рух ворожих безпілотників.
- Місцеві чули вибухи поблизу Черкас.
В Україні у низці областей повітряна тривога. Поблизу Черкас місцеві чули вибухи.
Про це інформує Суспільне. І ось що відомо на цей момент.
Що відомо про атаку на Черкаси та область вночі 2 лютого?
Повітряну тривогу у різних районах Черкаської області почали оголошувати після півночі, одразу на початку доби 2 лютого. Далі Повітряні сили кілька разів інформували про рух ворожих безпілотників до цього регіону.
Місцеві ЗМІ публікували інформацію про вибухи поблизу Черкас, звуки яких було чутно й у місті. До прикладу, о 2 ночі на обласний центр налітали, за даними моніторів, 6 БпЛА російської армії.
Також деякі місцеві спільноти у телеграмі вказували, що внаслідок атаки у місті є пожежа. Офіційної інформації щодо цього на момент публікації не було.
Де ще лунали вибухи під час цієї повітряної атаки?
- Увечері 1 лютого Росія запустила дрони по Україні, і вибухи пролунали майже одночасно, близько 23 години, у Харкові та Запоріжжі.
- Під загрозою, за даними Повітряних сил, перебували також Суми, Павлоград та інші українські населені пункти.