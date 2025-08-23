Ночью субботы, 23 августа, Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды". В частности, взрывы прогремели в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Артема Семенихина. Воздушную тревогу там объявили в 00:16.

Что известно об атаке на Конотоп 23 августа?

Во время ночной вражеской атаки дронами-камикадзе громко было в Конотопе. О "Шахедах" в районе мэр сообщил в 00:27.

Первые взрывы прогремели около 00:47, а затем еще – в 01:13.

Уже организована работа гуманитарного штаба по ликвидации последствий прилетов! Работа начнется завтра в микрорайоне "Порт" с 08:00,

– написал Семенихин.