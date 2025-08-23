Серія вибухів пролунала в Конотопі на Сумщині: місто атакували "Шахеди"
- Уночі 23 серпня в Конотопі Сумської області пролунала серія вибухів під час атаки російських "Шахедів".
- Уранці місцевий гуманітарний штаб розпочне роботу з ліквідації наслідків у мікрорайоні "Порт".
Уночі суботи, 23 серпня, Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". Зокрема, вибухи пролунали в Конотопі Сумської області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Артем Семеніхіна. Повітряну тривогу там оголосили о 00:16.
Що відомо про атаку на Конотоп 23 серпня?
Під час нічної ворожої атаки дронами-камікадзе гучно було в Конотопі. Про "Шахеди" в районі мер повідомив о 00:27.
Перші вибухи пролунали близько 00:47, а згодом іще – о 01:13. За словами Семеніхіна, бойова частина в безпілотниках, що летіли на місто, щонайменше 90 кілограмів.
Уже організовано роботу гуманітарного штабу з ліквідації наслідків прильотів! Робота розпочнеться завтра в мікрорайоні "Порт" з 08:00,
– написав посадовець.
Інформацію про постраждалих нададуть згодом.
Росія обстрілює Сумщину: що відомо
- Увечері 20 серпня ППО працювала по групі "Шахедів" в області – вибухи пролунали в Сумах.
- У ніч на 20 серпня росіяни масовано атакували безпілотниками Охтирську громаду, зокрема приватний сектор. Тоді за медичною допомогою звернулися 14 людей, серед яких родина з трьома дітьми: 5-місячним, 4-річним і 6-річним хлопчиками.
- У ніч на 18 серпня окупанти атакували Сумський державний університет, зруйнувавши один із корпусів навчального закладу. Пожежу гасили до ранку.