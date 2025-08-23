Уночі суботи, 23 серпня, Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". Зокрема, вибухи пролунали в Конотопі Сумської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Артем Семеніхіна. Повітряну тривогу там оголосили о 00:16.

Що відомо про атаку на Конотоп 23 серпня?

Під час нічної ворожої атаки дронами-камікадзе гучно було в Конотопі. Про "Шахеди" в районі мер повідомив о 00:27.

Перші вибухи пролунали близько 00:47, а згодом іще – о 01:13. За словами Семеніхіна, бойова частина в безпілотниках, що летіли на місто, щонайменше 90 кілограмів.

Уже організовано роботу гуманітарного штабу з ліквідації наслідків прильотів! Робота розпочнеться завтра в мікрорайоні "Порт" з 08:00,

– написав посадовець.

Інформацію про постраждалих нададуть згодом.

Росія обстрілює Сумщину: що відомо